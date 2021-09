Prova di carattere per la Vanoli: cade ma lotta

CREMONA - Con un Miller in più ma con McNeacy, Sanogo e l'ultimo arrivato Harris (finalmente giunto a Cremona nel pomeriggio) fermi ai box , la Vanoli gioca una partita di grande consistenza contro il Banco di Sardegna Sassari, candidata ad un campionato di vertice.

Andrea Pecchia

Nella terza partita di Supercoppa, la squadra cremonese perde alla distanza (87-98), ma ancora una volta impressiona il pubblico del PalaRadi per il cuore e la determinazione con cui i giocatori sono scesi in campo. In grande evidenza il giovane Spagnolo e Pecchia, ma tutta la squadra (compresi i giovanissimi del settore Vanoli Young) ha disputato una prova di grande carattere.

Giuseppe Poeta

Fiato corto ma ottima tecnica per Malcolm Miller, una dei giocatori più interessanti del roster Vanoli. Tra i marcatori di serata da segnalare Spagnolo con 23 punti, Pecchia e Miller con 14, Cournooh e Tinkle con 13. Tra gli ospiti 20 punti di Clemmons e Battle.