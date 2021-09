Vanoli, Galbiati: affronteremo un torneo importante con qualche assenza di troppo

CREMONA - Si è svolta presso il PalaRadi la conferenza stampa di presentazione della Discovery+ Supercoppa 2021 presented by UnipolSai, con la Vanoli che sarà impegnata, a partire da sabato 4 settembre, in un mini girone a tre con Openjobmetis Varese e Banco di Sardegna Sassari. A fare gli onori di casa il coach biancoblu Paolo Galbiati e il capitano Peppe Poeta.

“Finalmente ci ritroviamo per presentare questo inizio di nuova stagione – ha esordito coach Galbiati. Purtroppo anche quest’anno affronteremo un torneo importante come la Supercoppa con qualche assenza di troppo. Non avremo Harris e Miller ma anche McNeace non scenderà in campo nelle prime due giornate. Con gli altri però c’è stato finora un grande lavoro, con grande disponibilità da parte di tutti. Si è instaurato anche quest’anno un buon clima fin da subito. Useremo, anche se mi dispiace dirlo, la Supercoppa per allenarci, per mettere in pratica, senza strafare, ciò che stiamo provando in allenamento e per trovare la migliore condizione. Per questo chiedo a tutti di non spaventarsi se non saremo bellissimi e se non saremo brillanti. Spero che arriveremo a essere belli, divertenti e concreti per l’inizio del campionato.

Così invece capitan Poeta: “Siamo carichi ed entusiasti di ricominciare e siamo di nuovo pronti per provare ancora a sorprendere. Come ha già detto il coach, siamo un po’ indietro nella preparazione ma ci sono comunque tanti spunti positivi, su tutti i giovani che hanno svolto un’ottima preparazione e di questo dobbiamo ringraziare Beppe Mangone e il settore giovanile per l’ottimo lavoro svolto. Inoltre i nuovi arrivati stanno dimostrando grande voglia e grande spirito di adattamento. Piano piano inseriremo tutti con fiducia e con serenità. Affrontiamo questa Supercoppa con difficoltà ma proveremo comunque a fare il massimo con quello che abbiamo”.