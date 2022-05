Caso camici, Attilio Fontana prosciolto

MILANO - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato prosciolto «perché il fatto non sussiste» con altre 4 persone dall’accusa di frode in pubbliche forniture per il caso dell’affidamento nell’aprile 2020 da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, società del cognato Andrea Dini. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori: «Ho sempre avuto fiducia nella giustizia», ha commentato Fontana. «Sono felice per la mia famiglia e per i lombardi».

«Esprimo soddisfazione per il proscioglimento del presidente Attilio Fontana. La decisione odierna del gup, affermando l’insussistenza delle accuse, conferma piena onorabilità all’istituzione regionale e a un uomo onesto» secondo la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti. «Il lavoro mai venuto meno per il bene dei cittadini lombardi - ha detto commentando il proscioglimento del governatore dall’accusa di frode in pubbliche forniture per il cosiddetto caso camici -, prosegue da oggi in modo ancor più incisivo e convinto». (ANSA)