La Russia lancia l'attacco in Ucraina

ROMA - "Un'operazione militare speciale" per "smilitarizzare l'Ucraina". L'ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte. "L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla Russia", ha aggiunto Putin, accusando la Nato di "comportamenti immorali". Sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale ucraina.

La gente in fuga da Kiev

"Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina. I leader dell'UE discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'UE è con l'Ucraina", scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. "Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà sofferenza e una perdita catastrofica di vite umane", dichiara il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in merito all'attacco russo in Ucraina. "Soltanto la Russia - aggiunge Biden - è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia".

"Le preghiere dell'intero mondo sono con il popolo dell'Ucraina - sottolinea il presidente Usa - mentre soffrono un attacco non provocato e ingiustificato dalle forze militari russe". "Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile - afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi -. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione". Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "l'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L'Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici". (ITALPRESS)

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l’Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. L'Ambasciatore Sequi - fa sapere la Farnesina - ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell’Ucraina, che costituisce una chiara e netta violazione del diritto internazionale.