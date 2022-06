Covid, scatta l’allerta Omicron 5, 74 casi in provincia

CREMONA - Nessuna vittima e altri 74 contagiati che portano il bilancio della settimana a 619. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto al trend di costante calo dei contagiati durato per nove settimane di fila. E rispetto ai 419 contati alla fine della settimana precedente, il confronto fa segnare un +47,7%. È invece del 37,3% l’aumento se si fa il confronto con la settimana prima, chiusa con 451 nuovi casi. E non si tratta di un dato isolato: anche a livello regionale, infatti, si registra un rialzo dopo un lungo periodo di calo nel numero di nuovi casi. Ma se in Lombardia il confronto con la settimana scorsa fa segnare un rialzo del 42%, quindi più accentuato rispetto a quello registrato in provincia di Cremona, il tasso di contagio pesato sulla popolazione è meno accentuato sul nostro territorio rispetto alla media lombarda: 172 casi ogni 100 mila cremonesi contro i 202 ogni centomila lombardi.



E sono 3 le vittime registrate questa settimana, che portano il bilancio del 2022 a 327, il 76% di quelle contate in tutto il 2021. L’inversione di tendenza registrata anche in provincia di Cremona sarebbe dovuta ad una nuova variante del virus. L’allerta, qualche giorno fa, era stata lanciata dal virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco: «In Portogallo c’è la variante Omicron 5, che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre, più contagiosa, ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno» aveva avvertito.

Lo sta già diventando: la nuova variante, che potrebbe diventare dominante tra qualche mese, sta già invadendo buona parte del Paese e Milano in particolare. Con il sensibile aumento dei contagi che, seppure in attesa del nuovo report dell’Istituto superiore di sanità che sarà pubblicato giovedì, sembra legato proprio alla diffusione di Omicron 5. Basta vedere le curve: in Italia, in una settimana i casi sono passati da 15 a 21 mila, e in Lombardia l’aumento sui sette giorni è vicino al 48 per cento. La spinta al rialzo è recentissima: venerdì i nuovi positivi a Milano (1.095) erano quasi cinque volte in più rispetto a venerdì della settimana prima (261).

I NUOVI CASI PER PROVINCIA