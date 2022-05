ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Ghanese rapinato in stazione da un marocchino ora a processo. Covid, aumentano i ricoveri, 158 casi in provincia, 1 morto. Insulta la polizia sui social mentre è agli arresti domiciliari, indagato. Formaggi&Sorrisi- Cheese & Friends Festival: ecco la seconda edizione. Traffico di droga e armi, 30 arresti in Lombardia. Manette scattate anche nel Cremasco