ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Cremona Pride, presentato l'evento in programma il 4 giugno. 'Monticelli nel cuore', svelata la lista civica di Gimmi Distante. Beppe Severgnini 'Volontario all'Opera per un giorno' alla mensa per i poveri. Covid, discesa dei ricoveri, 170 casi in provincia. Avvocato «falsificatore», la procura: «Guizzardi a giudizio»