Covid, 73 casi in provincia, terapie intensive in aumento

CREMONA - 15.979 tamponi effettuati in regione nelle ultime 24 ore hanno rilevato 2.351 casi di positività al virus, 73 nella sola provincia di Cremona, determinando un aumento del tasso di positività che arriva al 14,7%. Sono 5 i dimessi dai reparti ordinari, ma sono contemporaneamente 3 i nuovi ricoverati in terapia intensiva. 21 i decessi registrati in regione, nessuno nel Cremonese.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA