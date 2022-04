Covid, calano ancora i ricoveri, 260 casi nel Cremonese, 2 morti

CREMONA - A fronte di 59.522 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione, sono 7.631 i casi di positività riscontrati, dei quali 260 sono in provincia di Cremona. Il tasso di positività scende al 12,8% mentre i ricoveri continuano a calare: 1 in meno in terapia intensiva e ben 28 in meno nei reparti ordinari. I decessi a livello regionale sono 26, 2 nella provincia di Cremona.

