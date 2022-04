ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Alfa Romeo Duetto, il fascino eterno della spider 'made in Italy'. Motobenedizione in piazza della Chiesa. Covid, calano i casi in regione, 2 vittime nella provincia di Cremona. Serie D, il Crema pareggia in rimonta con la Castellanzese. Tour in centro storico sulle tracce dei tesori «invisibili agli occhi».