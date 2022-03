Covid, aumentano i positivi, 412 in provincia di Cremona

CREMONA - Oggi si registra un aumento vertiginoso dei nuovi positivi, a fronte di un altrettanto notevole aumento dei tamponi: 12.518 nuovi casi in regione a fronte di 99.284 tamponi effettuati. 412 positivi nella provincia di Cremona (ieri se ne contavano 65). In regione scende di 1 unità il numero delle terapie intensive, ma continua ad aumentare la quota di ricoveri in reparti ordinari: 43 in più rispetto a ieri, per un totale odierno di 1.010. Sono 21 le vittime registrate in Lombardia, nessuna nel Cremonese.

I nuovi casi per provincia: