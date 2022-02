ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Un malore ha spento il sorriso del nostro collega Matteo Berselli. Cremona, per ore davanti al pm: il tassista e la sua verità. Manca il nullaosta alla sepoltura, annullate le esequie di Arri Nicoli. Covid, in provincia di Cremona 80 nuovi casi di positività e un morto. Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio: e tu, cosa ne pensi?