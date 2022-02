ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Ciclista investito da un'auto, attimi di paura per un 31enne. Non hanno favorito familiari, archiviazione per il sindaco Agarossi e il vice Vitari. Walcor, sospiro di sollievo: sì del giudice al concordato. Truffe via sms, arriva in Italia il virus che svuota i conti. Cremona, Mina e l’amore: San Valentino dentro una foto