ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Pronto soccorso veterinario 24H: "Oggi non ci sono i presupposti". Code e parcheggio selvaggio per i tamponi: a Bonemerse "scontro" tra farmacista e sindaco. Raffaele e Ida morti da soli in casa: la verità dall’autopsia. Still I Rise, nuovo riconoscimento per l'organizzazione di Nicolò Govoni. Virginia Raffaele (finalmente) sbarca al teatro Ponchielli