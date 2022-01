ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Sondaggio: Toto-Quirinale, chi vorresti come nuovo Presidente della Repubblica? Quale futuro per Cremona? Virgilio: «Pubblico e privato uniti per la fine dell’isolamento». Covid, all'Einaudi 25 prof assenti. Ora le famiglie vogliono la Dad. Covid, record nell'hub di Crema: vaccinati 700 bimbi. Paullese, velocità nel mirino: tutor contro i trasgressori. Investito sulle strisce pedonali in via Cadore, 76enne in ospedale