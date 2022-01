ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Il Punto del direttore: il Covid, le reti 5G e le cause perditempo. Covid: Fontana, la Lombardia resta in zona gialla. Covid, cambia il conteggio dei ricoveri. Esclusi i positivi asintomatici in ospedale per altre cause. Dieci grammi di cocaina in auto, a Crema scacco al corriere. La nostra storia: Giacomo Pagliari, il bersagliere di Porta Pia