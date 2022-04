Investito in bicicletta, tredicenne in ospedale

GRUMELLO - Paura e apprensione oggi intorno alle 17 per un ragazzino del paese lungo la provinciale 48 a Grumello in direzione Roggione, cinquecento metri dopo il cimitero. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il tredicenne in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'automobile condotta da una donna riportando ferite di media gravità. Il bambino è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Cremona.