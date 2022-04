Vasto cordoglio per Giuseppe Quaini

CASTELVERDE - Vasto cordoglio per la morte di Giuseppe Quaini, stimato imprenditore agricolo, scomparso all'età di 67 anni, titolare dell'allevamento Holstein di Castelverde. Lascia la moglie Paola e i figli Paolo, Marco e Luca.

Il presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti commenta la scomparsa dell'imprenditore: «È una notizia che non mi sarei mai aspettato di apprendere e sono profondamente dispiaciuto». Il presidente lo ricorda così: «Un collega e un caro amico che se n'è andato. Per 18 anni è stato al mio fianco in qualità di vicepresidente di Apa (Associazione Provinciale Allevatori Cremona, ndr). Il panorama cremonese perde una figura rappresentativa sia sul piano professionale che umano. Basti pensare alla Mostra di Madison degli USA, esemplificativa della sua rappresentanza a livello internazionale del mondo agricolo cremonese e italiano».

«Le parole non bastano per descrivere questa perdita - conclude il presidente -. Il mio pensiero va a lui, che ci guarda da lassù, e alla sua famiglia che ha perso una persona veramente cara».