Covid, contagi in calo, 76 nella provincia

CREMONA - 2.512 nuovi positivi in tutta la regione a fronte di 24.242 tamponi effettuati, 76 nella provincia di Cremona. Il tasso di positività scende al 10,3%. Continuano a salire i ricoveri: 1 terapia intensiva in più occupata, per un totale di 45 in regione, e 26 ricoveri ordinari in più, arrivando a un totale regionale di 1.107. Sono 14 i decessi nella regione, 1 nel Cremonese.

I nuovi casi per provincia: