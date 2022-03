Mezzo pesante in fiamme sull'A21

CASTELVETRO - Momenti di grande apprensione e traffico bloccato, poco prima delle 21, nel tratto autostradale dell'A21 sul ponte del Po al km 187 Nord, tra Castelvetro Piacentino e Cremona, direzione Brescia. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante è andato in fiamme. La persona al volante si è messa in salvo ed ha lanciato l'allarme. Subito sul posto gli agenti della Polizia stradale di Cremona, che hanno fatto scattare il blocco della corsia Nord, e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere il mezzo pesante in sicurezza. Non ci sono feriti.