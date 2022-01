Covid, in Lombardia 131 vittime in un giorno

CREMONA - I nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 33.676 (in calo rispetto ai 37.233 conteggiati ieri) su un totale di 153.143 per un tasso di positività del 21,9%. Tornano a crescere i ricoverati: 271 in terapia intensiva (+6) e 3.719 nei reparti di area medica (+41). Ben 131 i morti. In provincia di Cremona si sono rilevati 1.199 nuovi casi: ieri erano stati 1.363. La lista delle vittime cremonesi del Covid-19 conta 6 decessi in più.

I nuovi casi per provincia: