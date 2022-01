Covid: in Lombardia 33.249 nuovi casi e 77 decessi

CREMONA - Con 229.741 tamponi effettuati è di 33.249 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,4% (ieri 15,8%). In calo il numero di ricoverati in terapia intensiva (-4, 258) e in crescita nei reparti (+34, 3.503). Sono 77 i decessi, che portano il totale a 35.854 da inizio pandemia, nessuna vittima a Cremona.

I DATI NELLE PROVINCE.

Per quanto riguarda le province, sono 10.362 i positivi segnalati a Milano, 3.255 a Bergamo, 4.328 a Brescia, 1.943 a Como, 1.103 a Cremona, 879 a Lecco, 705 a Lodi, 1.408 a Mantova, 2.830 a Monza e Brianza, 1.722 a Pavia, 1.046 a Sondrio e 2.599 a Varese.

A letto con la febbre

SEMPLIFICAZIONI DELLE QUARANTENE.

«So che le varie regole su isolamenti e quarantene stanno provocando parecchi disagi e per questo vi anticipo che come Lombardia, in sede di Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni, stiamo chiedendo al Governo una semplificazione, soprattutto per asintomatici con ciclo vaccinale completo": così ha spiegato su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Siamo fiduciosi che le nostre richieste, condivise anche dagli altri presidenti di Regione, possano essere accolte» ha aggiunto.

"VACCINI UNICA ARMA".

"I vaccini sono l’unica arma in grado di riportarci alla normalità": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha ribadito sui social.