Ponchielli: "Non fu abuso d'ufficio", prosciolta Angela Cauzzi

CREMONA - "Non c'è stato abuso di ufficio". Il gup Elisa Mombelli ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Angela Cauzzi, l'ex sovrintendente della Fondazione Ponchielli.

"La mia cliente si è detta sollevata, contenta che sia emersa la verità, e spera di dimenticare presto tutta questa brutta faccenda", ha dichiarato l'avvocato Isabella Cantalupo.

L'avvocato Isabella Cantalupo

LA DICHIARAZIONE DI PILONI.

“La notizia del non luogo a procedere a favore della dottoressa Angela Cauzzi è una bella notizia: sicuramente sul piano personale, ma soprattutto perché conferma la professionalità e la dedizione con la quale la dottoressa Cauzzi ha lavorato per il Ponchielli dandogli quel lustro che, in tanti anni, ha ottenuto”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico in Regione Lombardia Matteo Piloni, in merito alla decisione annunciata oggi dal gup Elisa Mombelli nei confronti dell’ex sovrintendente della Fondazione Ponchielli.