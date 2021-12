Ciclista investito, non ce l'ha fatta il 67enne Attilio Brocca

AGGIORNAMENTO***

SORESINA - Non ce l'ha fatta il ciclista soresinese investito oggi pomeriggio poco dopo le 13 lungo la provinciale 47. La vittima é Attilio Brocca. Aveva compiuto 67 anni mercoledì. La donna al volante della Bmw é indagata per omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Il grave incidente si è verificato poco dopo le 13 lungo la provinciale 47, tra Soresina e Annicco. Il 67enne di Soresina, in sella alla propria bici, è stato investito da un'auto. L'impatto, molto violento, è avvenuto nei pressi dell'intersezione con la pista ciclabile. La Bmw che l'ha travolto viaggiava in direzione Soresina. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Cremona in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di Soresina.