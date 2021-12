Covid, l'infettivologo Bassetti contro il tracciamento: «Rischiamo 10 milioni in quarantena e l'Italia ferma»

GENOVA - «Se continuiamo in questo modo a fare tamponi a tutti, anche a chi non ha sintomi o magari ha un raffreddore, cosa potrebbe accadere il 25 gennaio con magari 1,5 milioni di persone contagiate? Vorrebbe dire avere 10 milioni di persone ferme e in quarantena». Matteo Bassetti lancia l’allarme in un’intervista rilasciata a Lapresse.

«NO A QUESTO TIPO DI TRACCIAMENTO».

Il primario dell’ospedale San Martino di Genova punta il dito sul tracciamento: «Se continuiamo con queste regole, per ogni persona risultata positiva al Covid-19 ci sono 50 persone che devono stare a casa ma ormai, per l’ampia diffusione del virus, il tracciamento non ha più senso». E poi spiega il suo punto di vista sulla questione: «Dobbiamo smettere di pensare che se qualcuno ha il tampone positivo è come se fosse appena uscito dal reattore nucleare di Chernobyl, perché non è così. Continuando con questa strategia, tra un mese rischiamo di avere l’Italia ferma».

MENO ALLARMISMO.

Invece secondo Bassetti ci vorrebbe meno allarmismo: «Assistiamo ad un calo di letalità e i vaccini funzionano. Ecco, non vorrei più trovare i soliti noti che la sparano più grossa. Mentre vorrei vedere tante persone che abbandonano l’ideologia e pensano di più al Paese e si vaccinano. Vorrei farmaci per curare il Covid e nuovi anticorpi monoclonali di seconda generazione, più potenti».