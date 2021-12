Magico Natale Magica MEDeA, la strenna di Natale con il cuore

CREMONA - Magico Natale Magica MEDeA è un libro con allegato CD di canzoni natalizie. È un regalo speciale per la famiglia e per gli amici perché i proventi dell’iniziativa sono interamente devoluti a MEDeA per lo svolgimento delle proprie attività a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie (libro+CD offerta minima euro 20,00).

Nel libro ci sono i racconti di tutti i protagonisti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto e anche microfiabe per i più piccoli a cura del Museo del Cambonino, da leggere accompagnati dalla magia della musica di Natale più amata di sempre. In più tanti contenuti speciali da scoprire in questo cofanetto.

Mago Forest

TESTIMONIAL D'ECCEZIONE. Grazie alla collaborazione di due testimonial d’eccezione, il Mago Forest e Roberta Lanfran-

chi, il progetto sta ottenendo grande visibilità e attenzione su tutto il territorio attraverso il sito www.magiconatale.medeaonlus.org



DOVE LO TROVI?

• presso Casa MEDeA in via Ca’ del Ferro n. 33 - Cremona

• alla Libreria del Convegno, corso Campi n. 72 - Cremona

• sul sito dedicato www.magiconatale.medeaonlus.org (disponibile servizio di spedizione)

MICRO EVENTI DI PRESENTAZIONE

• mercoledì 15 dicembre 2021 ore 21.00 - Al Fico, via Guido Grandi n. 12 – Cremona

• giovedì 16 dicembre 2021 ore 17.00 - Museo del Cambonino, viale Cambonino n. 22 -

Cremona

• sabato 18 dicembre 2021 dalle 16.00 alle 19.00 – Casa MEDeA, via Ca’ del Ferro n. 33 -

Cremona



CONTENUTI. Magico Natale Magica MEDeA - IL LIBRO edizioni Mauri1969

Si tratta di un'iniziativa promossa da MEDeA OdV, Maurizio Amigoni De Stefani, Mauri Arte Grafic

con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona

A ciascuno dei protagonisti è dedicata una pagina in cui si racconta la storia delle persone che hanno reso possibile la messa in opera di questo progetto: MEDeA, Marco Bencivenga (La Provincia media partner), Testimonials, Artisti, Mauri Arte Grafic, I Magnifici 1 aziende del territorio che hanno sostenuto la realizzazione del progetto.

Testi a cura di Valentina Mauri, in collaborazione con Maurizio Amigoni De Stefani direttore artistico.



CONTENUTI SPECIALI. Torneo Mondiale di Microfiabe, edizione straordinaria appositamente bandita per Magico Natale Magica Medea a cura di Anna Mosconi del Museo del Cambonino, con le illustrazioni di Margherita Allegri.

Magico Natale Magica MEDeA - IL DISCO di cover natalizie

Il disco è stato realizzato grazie alla generosa collaborazione di Dorsale - Studio di registrazione

e Sale prova a Cremona, titolare Nikolas Compiani.

Voci interpreti: Francesca Mazzuccato, Diego Favagrossa, Maurizio Amigoni De Stefani.

CONTENUTI SPECIALI

1. registrazione storica (anno 2000) di un pezzo tratto da Puer Natus. I bambini Cantano il Natale

del coro di voci bianche diretto dal M° Raúl Domínguez della Schola Cantorum Cremonensis.

2. Silent Night versione strumentale eseguita dal violino di Lena Yokoyama accompagnata al

pianoforte da Diego Maccagnola.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

telefono: 370.222747

e-mail: medeacremona@gmail.com

www.magiconatale.medeaonlus.org