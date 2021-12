Monopattini: sì a patentino, casco e assicurazione

MILANO - Via libera della Commissione Affari Istituzionali, presieduta dalla Consigliera Alessandra Cappellari (Lega), alla proposta di legge al Parlamento che riguarda i monopattini. Di recente, anche il legislatore nazionale – con le modifiche al comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 - ha apportato dei cambiamenti e l’intervento regionale con il testo a firma Lega mira a rafforzare, attraverso la modifica di alcuni commi dell’articolo 1 della legge del 2019, le misure per la circolazione in sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo, anzitutto, l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, mentre nella vigente legislazione, l’obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici.

Altra novità, riguarda l’obbligo per i conducenti minorenni di frequentare un corso abilitativo gratuito della durata di 4 ore organizzato almeno ogni sei mesi dal Comando della Polizia Locale del Comune di residenza, al termine del quale verrà rilasciata un’autorizzazione. Infine, obbligo del casco per tutti, anche se maggiorenni. Soddisfatto il relatore Francesco Paolo Ghiroldi (Lega): “Questa plp – ha spiegato – è importante sia sotto un profilo adeguativo rispetto a quanto stabilito dal Parlamento, sia innovativo con una serie di migliorie rispetto al testo di partenza”. Voto di astensione dal parte del PD, che con il capogruppo Fabio Pizzul, ha precisato di concordare con l’esigenza di una regolamentazione dell’uso di questi mezzi elettrici, ma ha anche osservato che “sarebbe meglio aspettare di verificare il funzionamento delle recenti norme approvate a livello nazionale”.