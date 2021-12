Cremona, in provincia 75 nuovi contagi

CREMONA - Sono 75 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati registrati 3.278 casi (ieri 4.024), a fronte di 109.131 tamponi effettuati; il tasso di positività è in calo al 3% (ieri 3,5%). È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 decessi (ieri 21), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.576. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 143) mentre diminuiscono nei reparti (-24, 1.108); in isolamento domiciliare ci sono 48.010 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 881.680 (+957). Gli attualmente positivi in totale sono 49.261 (+2.311). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia:

Milano 1132

Brescia 380

Varese 340

Monza e Brianza 316

Como 228

Bergamo 160

Pavia 131

Mantova 153

Cremona 75

Lecco 96

Lodi 77

Sondrio 48.