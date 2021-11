Su «Mondo Business» la città del futuro

CREMONA - Domani torna in edicola Mondo Business, il mensile di economia che da settembre è diventato un appuntamento fisso per tutti i lettori del nostro quotidiano. Ogni penultimo sabato del mese, la rivista si offre in omaggio a tutti i lettori del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema.

LA COVER STORY. La grande Cover Story del mese di novembre è dedicata alla rigenerazione urbana e alle città del futuro. Un tema di grande attualità sviscerato attraverso interviste esclusive, approfondimenti e analisi. Il cambiamento delle nostre città passa dal recupero e dalla riqualificazione delle aree dismesse o degradate con attenzione al consumo di suolo: un processo, la rigenerazione urbana, che offre un’occasione irripetibile per ripensare - oltre all’urbanistica - i nostri stili di vita.

Per capire in quale direzione stanno andando le città della nostra provincia - Cremona, Crema e Casalmaggiore - abbiamo intervistato i sindaci Gianluca Galimberti (e insieme a lui il vice Andrea Virgilio, titolare della partita), Stefania Bonaldi e Filippo Bongiovanni. Si è parlato di progetti di recupero, di aree da riqualificare, degli spazi verdi all’interno dei centri abitati, delle periferie e delle sfide per modificare gli spazi di vita rendendo i centri urbani più attrattivi.



L'INTERVISTA. Tutta da leggere l’intervista all’architetto Giorgio Palù , che parla della sua città ideale per spiegare come la sfida della contemporaneità sia ormai irrinunciabile.



I SERVIZI. Molto interessanti anche due servizi su Cremona: uno sull’area Tamoil, buco nero a ridosso del centro che a dieci anni dalla chiusura produttiva ancora deve trovare il suo destino, e l’altro - di segno opposto - sul polo commerciale che è nato lungo la via Sesto attorno al nucleo del CremonaPo, esempio virtuoso di rigenerazione urbana nella prima periferia.

Una fetta importante della Cover story di Mondo Business approfondisce diverse tematiche che riguardano Crema. Il servizio sull’area ex Olivetti ripercorre la storia di un progetto di recupero coronato da un grande successo, non manca un focus sull’Università che beneficia di nuove risorse.

Particolare attenzione allo sviluppo dell’area nord-est della città - quella dell’ex Everest e dell’ex Ferriera - in fermento e teatro del cantiere per la costruzione del sottopasso che collegherà via Gaeta con via Stazione.

Ricco di immagini il servizio su Chromavis e Omnicos, due aziende cremasche del settore della cosmesi che hanno fatto del design delle sedi il loro bel biglietto da visita.

Il concetto di rigenerazione urbana si può declinare in tanti modi: è una opportunità per l’agricoltura dopo che la Regione Lombardia ha approvato la legge sul vertical farming, e lo è anche per la Laterizi Danesi, azienda di Soncino che lavora nel settore dell’edilizia. Il recupero degli spazi - inteso soprattutto in chiave abitativa - ha un valore sociale e MB di novembre approfondisce anche questo aspetto. Così come quello della realizzazione di nuovi polmoni verdi nei centri abitati.

Anche la tecnologia è rigenerazione urbana: lo è per la riqualificazioni delle reti ma anche nel ripensare gli spazi dedicati al lavoro ora che lo smart working - complice la pandemia – sta prendendo sempre più piede anche in Italia.



LE ASSOCIAZIONI IN VETRINE. Nell’ultima sezione di Mondo Business, come sempre trova spazio la vetrina delle associazioni. In questo numero parliamo delle Fiere Zootecniche Internazionali che si terranno a Cà de’ Somenzi dal 26 al 28 novembre; della recente Assemblea degli Industriali e del ruolo della comunicazione nelle aziende. Non mancano le storie delle imprese che rappresentano settori di mercato molto diversi tra loro: dalla bellezza alla mobilità passando dalla meccanica di precisione.

Gran finale con il Barometro: a chi toccheranno stavolta fulmini e saette e su chi, invece, risplende il sole? Poche ore e potrete scoprirlo.