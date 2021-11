No vax e No pass: indagato un 53enne di Cremona

CREMONA - È un artigiano di 53 anni il cremonese coinvolto nell'operazione condotta dalla Polizia di Stato contro gli attivisti No Vax e No Green Pass più radicali affiliati al canale Telegram "Basta Dittatura". Questa mattina gli agenti della Digos e della Polizia postale hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, residente a Cremona, e hanno sequestrato diversi supporti informatici sui quali saranno svolte le indagini tecniche per verificare i contenuti scambiati con gli altri utenti del canale di messaggistica on line. All'artigiano sono stati sequestrati anche alcuni coltelli, che non hanno però rilevanza penale. Nelle chat gli indagati invitavano a bloccare strade, stazioni ferroviarie, banche. Chiedevano di utilizzare armi, bastoni, bottiglie molotov, acido da lanciare alle forze dell’ordine, gambizzare. Non mancano, inoltre, gli inviti a marciare su Roma.