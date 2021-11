Incidente a Castelvetro: muore il 74enne Amilcare Dera

CASTELVETRO - Amilcare Dera, 74enne di Monticelli, ha perso la vita nello scontro fra una Hyundai X35 e una Lancia Musa all’incrocio tra via Fiume e la Padana Inferiore, poco prima del centro commerciale Verbena. Il decesso è stato constatato in ospedale a Cremona, dove l'uomo era stato trasportato in condizioni disperate.

La Lancia guidata da Dera ha centrato la Hyundai che precedeva ed era in procinto di svoltare all’altezza dell’incrocio: illese le due persone tamponate. Vista la dinamica e il fatto che le auto non risultano danneggiate in maniera pesante, non si esclude l'ipotesi del malore alla guida: è già stata disposta l'autopsia sul corpo del 74enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Pubblica assistenza, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Monticelli.