Green pass: "Impossibile garantire 40 mila tamponi a settimana"

CREMONA - Farmacie sotto assedio: decine di telefonate e altrettante prenotazioni giornaliere, con i titolari delle 50 rivendite della provincia abilitate per fare i tamponi che cercano di fare il possibile, ma difficilmente riescono a soddisfare tutte le richieste. Fioccano i «no» e la situazione rischia davvero di diventare insostenibile, di fronte alla necessità di migliaia di cremonesi, cremaschi e casalaschi. Stando alle stime, sono almeno 10 mila i non vaccinati che per lavorare avranno bisogno, a partire da venerdì, di avere un test negativo ogni 48 ore. Fatti due conti, chi ha un impiego standard, magari il classico lavoro d’ufficio che lo impegna dal lunedì al venerdì, ha bisogno almeno di tre test (la validità di un tampone è 48 ore). Chi lavora anche il sabato e la domenica, può arrivare a quota quattro.

Le farmacie della provincia – private e comunali – sono ormai in buona parte attrezzate per smaltire decine di tamponi al giorno, ma non tutte li fanno (appunto 50 su 120), e ovviamente il personale non può essere destinato esclusivamente a questa mansione. «Fermo restando che i tempi tecnici per il test e il risultato rimangono quelli standard, dunque non si può nemmeno accelerare per riuscire ad aumentare i numeri» precisa Rosanna Galli, presidente di Federfarma Cremona e a sua volta titolare del negozio cittadino di via Bissolati. Vista l’enorme richiesta di tamponi è anche possibile che il numero delle farmacie abilitate cresca ulteriormente, ma garantire tra i 30 e i 40 mila test la settimana non sarà affatto una passeggiata.