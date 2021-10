Tanti auguri a tutti i nonni: oggi è la loro festa

CREMONA - La Festa dei Nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni. In Italia questa festa si celebra oggi, 2 ottobre, in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. La Festa dei Nonni è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. Nel 2016 è stata celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro e dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I nonni sono un importante pilastro della famiglia a livello sociale e, spesso, anche economico. Meritano la nostra gratitudine e ogni anno, il 2 ottobre, le famiglie, e in particolar modo i nipoti, compiono un gesto di affetto e di gioia verso i nonni con l’omaggio di un fiore o una pianta.

La Festa dei Nonni è un giorno importante per rinforzare il legame tra le generazioni. È stato dimostrato che costruire e mantenere una rete in anticipo aiuta a prevenire la solitudine in età avanzata. I contatti tra nipoti e nonni sono – oltre che molto piacevoli – preventivi contro la solitudine. La festa dei nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La McQuade incominciò a promuovere l'idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956. Riteneva, infatti, come obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni, la relazione con i loro nonni.