In provincia di Cremona 24 positivi, gli ospedali lombardi si svuotano

CREMONA - I dati del contagio da Coronavirus in Lombardia si confermano stabili: nelle ultime 24 ore nel territorio regionale sono stati riscontrati 450 nuovi positivi - di cui 24 in provincia di Cremona - a fronte dei 54.814 tamponi effettuati, con un tasso di positività dello 0,8%. La notizia migliore arriva dal delicato fronte dei ricoverati: sono 19 in meno rispetto a ieri i posti letto occupati negli ospedali lombardi.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 54.814, totale complessivo: 14.597.794

- i nuovi casi positivi: 450

- in terapia intensiva: 63 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 417 (-20)

- i decessi, totale complessivo: 33.996 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 137 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 44;

Brescia: 47;

Como: 38;

Cremona: 24;

Lecco: 14;

Lodi: 7;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 44;

Pavia: 31;

Sondrio: 9;

Varese: 20.