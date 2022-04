Incendio: brucia una ditta di giocattoli

AGNADELLO - Spaventoso incendio scoppiato all'interno del capannone della ditta di giocattoli Orsomago Borella srl, nella zona industriale. Le fiamme hanno divorato l'intero edificio. Al lavoro 5 squadre dei vigili del fuoco, che hanno condotto una lotta impari contro il rogo alimentato da legno, plastica e cartone. Una densa colonna di fumo nero ha invaso mezzo paese. Fortunatamente nella ditta non c'era più nessuno, perciò non si sono registrati feriti o intossicati. I danni sono ingentissimi, nell'ordine delle decine di migliaia di euro, ma al momento non è ancora stato possibile quantificarli.