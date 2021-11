Inaugurazione e primo giorno tra gli stand a CremonaFiere: le immagini

CREMONA - Si sono aperte ufficialmente questa mattina le Fiere Zootecniche di Cremona (in programma dal 26 al 28 novembre), momento di incontro e confronto per gli operatori professionali del settore, e osservatorio privilegiato su uno dei comparti fondamentali dell’agroalimentare nazionale. All’evento era presente anche il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. I tre giorni di Cremona vedono oltre 200 espositori nazionali e internazionali di macchine, attrezzature, tecnologie e servizi dedicati all’allevamento ad alta redditività, ma anche operatori internazionali con 14 delegazioni di operatori e istituzioni dall’estero: Azerbaigian, Bielorussia, Marocco, Pakistan, Polonia, Moldavia, Romania, Serbia, Kazakistan, India, Ghana, Uzbekistan, Paesi Bassi, Irlanda. La manifestazione era attesa anche dagli allevatori, che per la prima volta nell’arco degli ultimi due anni hanno la possibilità di partecipare ad una mostra zootecnica internazionale. Un evento unico in Europa in questo 2021, sottolineano gli organizzatori, che ancora ha risentito degli effetti dell’emergenza Covid, e ancora più coinvolgente perché sarà affiancato da un’asta internazionale che avrà anche risvolti di beneficenza. (ANSA)

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI