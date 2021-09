Le Invasioni Botaniche: Cremona si colora di fiori e farfalle

CREMONA - Oggi e domani la città vivrà il momento magico della ripartenza. A Cremona, infatti, sono di scena Le Invasioni Botaniche, per la seconda volta in versione autunnale.

Una manifestazione allestita con tutti i crismi della sicurezza da Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona, Sgp Eventi e PubliA, in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Duc.

Fiori, piante, orti e affini da scoprire e apprezzare per un centro storico animato dagli eleganti stand degli espositori. Il fil rouge è il tema delle farfalle, come simbolo di rinascita: oltre 80 espositori, che fino alle 19 porteranno nel centro della città fra corso Garibaldi, corso Campi, via Guarneri e piazza Roma i profumi, i sapori e i colori dell’autunno.

Insomma, sono tanti gli spunti e i motivi che rendono importante una manifestazione come le Invasioni Botaniche: una preziosa occasione di ripartenza per Cremona e il suo intero territorio con una rassegna di altissimo profilo.

Fra gli stand tante produzioni di eccellenza, dall’artigianato alla gastronomia, che in larga parte si presentano al pubblico per la prima volta. Sono tante le storie di imprenditori che hanno fatto della loro passione un’occasione di lavoro e proprio da questa filosofia hanno tratto ispirazione per l’allestimento delle loro esposizioni.

